Путин: «Спутник V» работает лучше других вакцин в борьбе с «омикроном»

Президент России заявил об эффективности российской вакцины от коронавируса в борьбе с новым штаммом.



«Спутник V» наш работает хорошо. И, пожалуй, эффективнее по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины», — заявил Владимир Путин 17 декабря на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По словам главы государства, уже в ближайшие дни специалисты дадут заключение по поводу использования российской вакцины против «омикрона».

