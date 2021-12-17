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Путин: «Спутник V» работает лучше других вакцин в борьбе с «омикроном»

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Президент России заявил об эффективности российской вакцины от коронавируса в борьбе с новым штаммом.

«Спутник V» наш работает хорошо. И, пожалуй, эффективнее по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины», — заявил Владимир Путин 17 декабря на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, уже в ближайшие дни специалисты дадут заключение по поводу использования российской вакцины против «омикрона».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту, что все препараты от коронавируса в стране проверяются на эффективность против новой вариации вируса.

Тем временем в Петербурге выявили уже двух человек, заболевших «омикроном».

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Комментарии (5)

Ivan Topor
Наш Путин - он такой. Он врать не станет! Раз сказал - так и есть! Его ж наверняка еще и сам Академик консультировал, а этот-то вообще светило мировой науки...
Ref
Надеюсь до него доводят правдивую информацию. Потому что :"Вакцина Pfizer имеет эффективность в 22,5% против нового штамма коронавируса «омикрон», сообщили южноафриканские ученые. " С.
efela
Товарищ Путин был большой ученый, в вирусологии знал толк.
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