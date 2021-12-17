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Россия запретила въезд в страну семи гражданам Великобритании

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Российские власти в ответ на санкции Лондона против семи граждан РФ из-за дела Алексея Навального запретили въезд на территорию страны стольким же гражданам Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается вечером 17 декабря на сайте министерства.

«В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении Захаровой.

По ее словам, российские власти «вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло». «Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — добавила Захарова.

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Комментарии (5)

VKuser1115940
Не гражданам, а подданным. Великобритания монархическое государство.
Денеб
Запретили тем, кто и ехать сюда сроду не собирался?
Артист ритуальных услуг
Всё! Теперь они не смогут снять со своих сберкнижек нажитое непосильным трудом!!! :)
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