Россия запретила въезд в страну семи гражданам Великобритании

Российские власти в ответ на санкции Лондона против семи граждан РФ из-за дела Алексея Навального запретили въезд на территорию страны стольким же гражданам Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается вечером 17 декабря на сайте министерства.



«В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении Захаровой.

