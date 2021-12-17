Суд в Петербурге арестовал закладчика, который порезал полицейского на кладбище в Сестрорецке

Сестрорецкий районный суд Петербурга заключил под стражу Александра Сафонова, который накануне, 16 декабря, пришел на Горское кладбище в Сестрорецке со своей сообщницей, чтобы разложить закладки. В тот же день наркосбытчика заметили полицейские: девушка распылила газ из перцового баллончика в сторону оперативника, а сам обвиняемый несколько раз ударил правоохранителя по лицу и порезал ему руку.
Как сообщили в пресс-службе судов города 17 декабря, мужчине предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Он признал свою вину и отказался от дачи показаний.
Сафонов пробудет под стражей до 15 февраля 2022 года.
«Фонтанка» писала, что около 11 утра 16 декабря работники ОМВД выследили парня и девушку, которые пришли на погост в районе Сестрорецка, чтобы оставить закладки. Во время задержания они оказали полицейским сопротивление, добежали до автомобиля и скрылись. В Петербурге объявили план «Перехват».
При этом в полиции рассказали, что ранившие полицейского оставили на кладбище четверть килограмма наркотика.