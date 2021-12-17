Жителям Старо-Невского проспекта вернули электричество

По данным нашего издания, электричество в домах на Старо-Невском проспекте, Харьковской, Полтавской, Гончарной и других близлежащих улицах снова появилось около 17:40. Причина отключения света пока не уточняется.



«Фонтанка» писала, что неожиданно темно в самом центре Петербурга вдруг стало в районе 5 часов вечера 17 декабря.



При этом в пресс-службе «Ленсвета» по этому поводу заявили, что никаких дефектов в работе уличного освещения на Харьковской, Гончарной, Полтавской улицах и Невском проспекте зафиксировано не было.

