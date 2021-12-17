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Жителям Старо-Невского проспекта вернули электричество

Блэкаут в самом центре Петербурга вечером в пятницу, 17 декабря, продлился менее часа. Читатели «Фонтанки» сообщили, что свет им вернули и тьма их больше не пугает.

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По данным нашего издания, электричество в домах на Старо-Невском проспекте, Харьковской, Полтавской, Гончарной и других близлежащих улицах снова появилось около 17:40. Причина отключения света пока не уточняется.

«Фонтанка» писала, что неожиданно темно в самом центре Петербурга вдруг стало в районе 5 часов вечера 17 декабря.

При этом в пресс-службе «Ленсвета» по этому поводу заявили, что никаких дефектов в работе уличного освещения на Харьковской, Гончарной, Полтавской улицах и Невском проспекте зафиксировано не было.

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