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Старо-Невский проспект и часть центра Петербурга погрузились во тьму

В Петербурге Старо-Невский проспект лишился электричества. Блэкаут погрузил во тьму несколько кварталов в самом центре города.

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О том, что сразу несколько центральных улиц Петербурга, включая Старо-Невский проспект и близлежащие кварталы, погрузились во тьму ближе к пяти вечера 17 декабря сообщили читатели «Фонтанки».

Как уточняет Telegram-канал Центрального района города, на данный момент электричества нет в домах № 95, 109, 122 и 131 на Невском проспекте, № 16, 20, 21, 23 и 24 на Гончарной улице и № 12, 14 на Полтавской улице.

Светофоры вблизи этих зданий не работают. К месту аварии вызвали представителей компании «Ленэнерго».

По словам читателя, уличное освещение также пропало на Харьковской улице, 8.

«По нашим данным, дефектов в работе уличного освещения на Харьковской, Гончарной, Полтавской и Невском проспекте нет. По камерам ГМЦ, светильники работают в штатном режиме», — сообщили на это в пресс-службе «Ленсвета».

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