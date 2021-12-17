Старо-Невский проспект и часть центра Петербурга погрузились во тьму

О том, что сразу несколько центральных улиц Петербурга, включая Старо-Невский проспект и близлежащие кварталы, погрузились во тьму ближе к пяти вечера 17 декабря сообщили читатели «Фонтанки».

Как уточняет Telegram-канал Центрального района города, на данный момент электричества нет в домах № 95, 109, 122 и 131 на Невском проспекте, № 16, 20, 21, 23 и 24 на Гончарной улице и № 12, 14 на Полтавской улице.



Светофоры вблизи этих зданий не работают. К месту аварии вызвали представителей компании «Ленэнерго».

