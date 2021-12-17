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В Петербурге суд изолировал тренера по айкидо, гулявшего у школы в платье и без трусов

Фрунзенский районный суд 17 декабря заключил под стражу Александра Подлесного, обвиняемого в разврате. Это тот самый тренер по айкидо, которого двумя днями ранее задержали в женском платье.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в деле пока двое потерпевших, обоим нет 16 лет. Подлесный в камеру СИЗО не хотел, указывал на то, что скрываться не собирается, также обещал не носить больше платья и не пугать детей видом гениталий. Однако суд решил изолировать мужчину от общества на время следствия. В изоляторе он пробудет как минимум до Дня всех влюбленных.

«Фонтанка» писала, как 15 декабря в полицию поступило сообщение о том, что у школы олимпийского резерва на Будапештской улице обнажается женщина. Приехавший наряд даму на месте не застал, задержали ее чуть позже. На деле развратная петербурженка оказалась мужчиной, да еще и тренером по айкидо.

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Комментарии (6)

baffi
Бедная полиция, с кем приходится иметь дело... Вот как его крутить в платье и без труселей, сохраняя права человека
Boris_93*1
споймали очередную реинкарнацию Мата Хари :)
Nerevar
А может это и вовсе не тренер по айкидо, а украинский разведчик? Живёт без регистрации, ловко переодевается в женщину, владеет боевым искусством, а тренерскую работу использует для прикрытия.
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