В Петербурге суд изолировал тренера по айкидо, гулявшего у школы в платье и без трусов

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в деле пока двое потерпевших, обоим нет 16 лет. Подлесный в камеру СИЗО не хотел, указывал на то, что скрываться не собирается, также обещал не носить больше платья и не пугать детей видом гениталий. Однако суд решил изолировать мужчину от общества на время следствия. В изоляторе он пробудет как минимум до Дня всех влюбленных.



«Фонтанка» писала, как 15 декабря в полицию поступило сообщение о том, что у школы олимпийского резерва на Будапештской улице обнажается женщина. Приехавший наряд даму на месте не застал, задержали ее чуть позже. На деле развратная петербурженка оказалась мужчиной, да еще и тренером по айкидо.

