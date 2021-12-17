В Петербурге после появления «омикрона» зафиксировали рекордную за месяц госпитализацию

Как говорится в эпидемиологической справке от 17 декабря, за минувшие сутки в стационары Петербурга поступили 448 пациентов. Госпитализация выше этого уровня была в последний раз лишь месяц назад — 13 ноября, когда в больницы привезли 484 человека. А неделю назад, 10 декабря, сообщалось всего о 387 поступивших.
В комздраве говорят, что Петербург находится на плато. Но число коек увеличилось на 400 штук — за счет введения нового корпуса больницы Святого Георгия. Теперь мест — 7 852. На них лежат 5 779 пациентов, из которых 568 — в реанимации, 330 подключены к ИВЛ. Еще 26 350 человек находятся на амбулаторном лечении.
За минувшие сутки первично вакцинированы 5 924 человека. Закончили цикл — 19 858. Полностью вакцинированы в Петербурге уже 2,51 млн жителей. В запасе еще 925 тысяч доз.
В Петербурге уже выявили двоих заболевших с новым штаммом «омикрон», который считается более заразным, чем «дельта».