В Петербурге после появления «омикрона» зафиксировали рекордную за месяц госпитализацию

Как говорится в эпидемиологической справке от 17 декабря, за минувшие сутки в стационары Петербурга поступили 448 пациентов. Госпитализация выше этого уровня была в последний раз лишь месяц назад — 13 ноября, когда в больницы привезли 484 человека. А неделю назад, 10 декабря, сообщалось всего о 387 поступивших.



В комздраве говорят, что Петербург находится на плато. Но число коек увеличилось на 400 штук — за счет введения нового корпуса больницы Святого Георгия. Теперь мест — 7 852. На них лежат 5 779 пациентов, из которых 568 — в реанимации, 330 подключены к ИВЛ. Еще 26 350 человек находятся на амбулаторном лечении.

