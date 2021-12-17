Назад к «мокроступам» и «топталищам». Матвиенко призвала отказаться от англицизмов

«Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне, Денис Валентинович, [говорят] «кешбэк»... Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог? Возврат денег. Когда услышала, что на каком-то тракторном заводе в цехе номер 8 прошел перформанс... Ну хватит нам увлекаться этим», — обратилась Матвиенко к главе Минпромторга Денису Мантурову на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в русской речи стало слишком много англицизмов, и предложила употреблять вместо слов «кешбэк» и «каршеринг» отечественные аналоги. Об этом 17 декабря сообщает ТАСС .

По ее словам, это характерно и для детских товаров. Валентина Матвиенко уверена, что детей нужно приучать к русскому языку с ранних лет.



«Это один из элементов воспитания патриотизма, а то мы привыкли, что всё, что вот там (за рубежом. — Прим. ТАСС), — это хорошо, с придыханием, а всё, что здесь, у нас, не очень. Уже картинка мира поменялась, теперь многое из того, что делается у нас, это хорошо, замечательно, это лучше, что подтверждает рост экспорта, в том числе продуктов, товаров для детей», — сказала Матвиенко.



Споры по поводу варваризмов в русской речи идут с XVIII века. Большую известность в этой борьбе получил писатель и филолог адмирал Александр Шишков. Он, например, предлагал отказаться от «калош» и взять на вооружение «мокроступы». Тротуар, по его мнению, можно было бы заменить «топталищем», попугая — «переклиткой». Декабрист Пестель желал заменить армию на «рать», а колонну — на «толпник».

