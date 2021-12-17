Моноколесиста, сбившего ребенка в Петербурге, исправят 120 часов обязательных работ

У нас же страна запретов!

А почему мать еще с материнскими правами? Не следила за ребенком.

По феншую бурноодобряющих карательные меры должно было быть:

Колеса запрещены;

Сбивший валит лес пожизненно, штраф государству и родителям;

Мать лишена прав - тоже штраф государству;

Ребенок в детдоме с углубленным изучением прав дорожного движения до совершеннолетия, потом будет штраф государству платить, с зарплаты;

Ларьки - разогнаны, все оштрафованы т.к. коммерция на тротуаре

Участковый, у которого на участке все это произошло, получил строгий устный выговор и премию для компенсации морального ущерба;

ДПС получили допбюджет и разнаряку по срубанию палок за год по контролю за мобильным транспортом;

Росгвардия берет всех на видео, за видео и комментаторов в соцсетях на карандаш;

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Profit!