Моноколесиста, сбившего ребенка в Петербурге, исправят 120 часов обязательных работ

В Петербурге вынесен приговор Вадиму Далецкому, который минувшим летом сбил мальчика, двигаясь на моноколесе по улице Пограничника Гарькавого. О решении 17 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры.
Далецкий признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его поступок попал на видеозапись. На кадрах мужчина мчится по тротуару на моноколесе, внезапно на его дороге оказывается мальчик. Далецкий не успевает затормозить и сбивает ребенка.
прокуратура Петербурга
Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, по иску прокурора в пользу несовершеннолетнего с осужденного взыскано 350 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.