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Моноколесиста, сбившего ребенка в Петербурге, исправят 120 часов обязательных работ

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В Петербурге вынесен приговор Вадиму Далецкому, который минувшим летом сбил мальчика, двигаясь на моноколесе по улице Пограничника Гарькавого. О решении 17 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры.

Далецкий признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его поступок попал на видеозапись. На кадрах мужчина мчится по тротуару на моноколесе, внезапно на его дороге оказывается мальчик. Далецкий не успевает затормозить и сбивает ребенка.

прокуратура Петербурга

Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, по иску прокурора в пользу несовершеннолетнего с осужденного взыскано 350 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

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Комментарии (5)

266942586
Очень спорное решение. Это обоюдное столкновение! Если бы следили за ребенком, не было бы такого происшествия!
Avs7153
А я вот кощунственно представил себе улицу Моноколесиста Далецкого, Смузичный проезд, Барбершоповскую площадь, медаль "Заслуженный Самокатчик II степени"...
vamingo
У нас же страна запретов!
А почему мать еще с материнскими правами? Не следила за ребенком.
По феншую бурноодобряющих карательные меры должно было быть:
Колеса запрещены;
Сбивший валит лес пожизненно, штраф государству и родителям;
Мать лишена прав - тоже штраф государству;
Ребенок в детдоме с углубленным изучением прав дорожного движения до совершеннолетия, потом будет штраф государству платить, с зарплаты;
Ларьки - разогнаны, все оштрафованы т.к. коммерция на тротуаре
Участковый, у которого на участке все это произошло, получил строгий устный выговор и премию для компенсации морального ущерба;
ДПС получили допбюджет и разнаряку по срубанию палок за год по контролю за мобильным транспортом;
Росгвардия берет всех на видео, за видео и комментаторов в соцсетях на карандаш;
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Profit!
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