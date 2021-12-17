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Трубу починили. Домам, школе и детсаду на Дачном вернули воду

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Специалисты ГУП «Водоканал» отремонтировали трубу у дома 7, корпус 2, по Дачному проспекту, сообщает 17 декабря пресс-служба организации.

Уточняется, что накануне днем из-за аварии без холодной воды остались четыре жилых дома, школа, детский сад и два магазина. Для жителей организовали пункты раздачи питьевой воды из цистерн. Восстановительные работы назначили на ночь, чтобы «избежать отключения абонентов днем».

«С 09:20 17 декабря водоснабжение восстановлено в штатном режиме», — заявили в Водоканале.

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