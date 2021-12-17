Восемь домов на Дачном остались без воды из-за аварии

Жители Дачного проспекта жалуются на отсутствие холодной воды. Как рассказал «Фонтанке» 16 декабря читатель, днем у дома 7 по Дачному проспекту произошла авария, а в 22:00 «Водоканал» сообщил, что работы еще не начаты — они пройдут ночью.



«На вопрос, что же они делали в течении десяти часов, последовал ответ, что проводились обследования и собиралась комиссия. Воды нет также в детских садах и школах. Напомню, что чуть больше недели назад у нас не было отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе», — отметил петербуржец.

