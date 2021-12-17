Восемь домов на Дачном остались без воды из-за аварии

Жители Дачного проспекта жалуются на отсутствие холодной воды. Как рассказал «Фонтанке» 16 декабря читатель, днем у дома 7 по Дачному проспекту произошла авария, а в 22:00 «Водоканал» сообщил, что работы еще не начаты — они пройдут ночью.
«На вопрос, что же они делали в течении десяти часов, последовал ответ, что проводились обследования и собиралась комиссия. Воды нет также в детских садах и школах. Напомню, что чуть больше недели назад у нас не было отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе», — отметил петербуржец.
В пресс-службе «Водоканала» «Фонтанке» объяснили, что днем у корпуса 2 дома 7 обнаружили технологическое нарушение на сети диаметром 200 миллиметров. Вытекание минимизировали в шесть вечера, чтобы не отключать абонентов днем.
«В связи с этим 8 зданий, попадающих в зону технологического нарушения, на время работ будут полностью отключены от системы централизованного холодного водоснабжения. Для обеспечения альтернативного водоснабжения предприятием организован пункт раздачи питьевой воды из передвижного прицепа-цистерны», — добавляют в пресс-службе.
Подключить абонентов к централизованной системе планируют утром 17 декабря. Примерно к половине первого ночи к дому 7 должны привезти вторую цистерну.