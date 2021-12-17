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В Махачкале убили популярную гадалку. Лишить ее жизни мог один из клиентов

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В Махачкале убили 56-летнюю гадалку Шовкат Джалаеву. Как сообщает 17 декабря телеграм-канал Baza, ей нанесли 12 ударов ножом.

Тело женщины 11 декабря обнаружил муж убитой. Полиция по камерам установила, что в день совершения преступления Джалаева вышла в магазин, а пока ее не было, в дом вошел мужчина в черной куртке с капюшоном на голове. Спустя три минуты после возвращения гадалки тот же человек быстрым шагом вышел из дома и скрылся.

В доме у женщины полицейские нашли десятки фотографий, с которыми она проводила обряды. Услугами прорицательницы пользовались около сотни человек. Следствие считает, что к убийству причастен один из ее клиентов, либо те, кто ей угрожал. Также известно, что религиозные местные жители требовали от гадалки прекратить свою деятельность.

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Комментарии (6)

Komarinsk2019
Дело-то не в том, что она гадалка. Сегодня гадалку убил, за то что не по канонам живет, завтра доктора, который неправильно лечит, послезавтра прирежет девушку за короткую юбку... их таких, возомнивших себя богами, всё больше, к сожалению
f0ntan
Что гадалки, что цыгане, все нагадывают, что все будет хорошо, все будет прекрасно, все в будущем сбудется. Если конечно, им заплатишь. Стопудово, что такое оптимистичное гадание получил клиент гадалки. Которое по факту не сбылось с реальностью
Урус-Баши
Откуда такое мракобесие. Оно не только в Махач, понимаешь ли, Кале. Оно процветает до сих пор на ТВ. Если ещё не выбросили ТВ-дебилизатор на помойку, пролистайте каналы. Увидите несколько "итерактивных" передач в разное время. Старухи с приклеенными ресницами и зашпаклёванными морщинами вещают в эфире, ворожат, приманивают (майнят) деньги. Ну если зайти в ётьюб, набрать там в строке поиска заветные слова, то мракобесие польётся водопадом Виктория.
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