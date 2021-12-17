В Махачкале убили популярную гадалку. Лишить ее жизни мог один из клиентов

В Махачкале убили 56-летнюю гадалку Шовкат Джалаеву. Как сообщает 17 декабря телеграм-канал Baza, ей нанесли 12 ударов ножом.



Тело женщины 11 декабря обнаружил муж убитой. Полиция по камерам установила, что в день совершения преступления Джалаева вышла в магазин, а пока ее не было, в дом вошел мужчина в черной куртке с капюшоном на голове. Спустя три минуты после возвращения гадалки тот же человек быстрым шагом вышел из дома и скрылся.



В доме у женщины полицейские нашли десятки фотографий, с которыми она проводила обряды. Услугами прорицательницы пользовались около сотни человек. Следствие считает, что к убийству причастен один из ее клиентов, либо те, кто ей угрожал. Также известно, что религиозные местные жители требовали от гадалки прекратить свою деятельность.

