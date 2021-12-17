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Городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021». Самые яркие моменты церемонии

Городской портал «Фонтанка.ру» наградил лучшие компании и лучших людей города по итогам народной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году. Посмотрите, как это было в фоторепортаже и на видео.

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Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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Полная запись церемонии вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021»

Фотографии с награждения и после него:

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В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер.

Партнеры премии:

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

тов
Деловой Петербург тоже пытался такие премии продавать, пока не умер.

До собаки.ру вам далеко. Вот там за деньги гламур так гламур, особенно в бумажной версии.
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