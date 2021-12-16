Названы все победители городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году

Напомним, что выдвижение кандидатов на победу по 10 народным номинациям началось еще в сентябре. Затем из них были сформированы списки финалистов — ТОП-10 в каждой номинации. Еще в трех номинациях претендентов на главный приз назвал экспертный совет. В итоге читатели назвали победителей в 13 номинациях. Итоги голосования были объявлены на церемонии 16 декабря.
Победителями премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году стали:
- В номинации "Человек года" победу разделили Зинаида Корнева (посмертно) и Борис Вишневский.
- В номинации "Лучшая служба доставки" - OZON.
- В номинации "Лучший ресторан" - сеть "Токио Сити".
- В номинации "Лучший бар" - "Неканон".
- В номинации "Лучший вуз" - Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
- В номинации "Лучший работодатель" - "Газпром нефть".
- В номинации "Лучший негосударственный театр" - Karlsson Haus.
- В номинации "Лучший супермаркет" - "Лента".
- В номинации "Лучший банк" - Сбербанк
- В номинации "Лучшая студия красоты" - «Осипов имидж Студия».
- В номинации "Загородный отдых" - курорт "Охта Парк".
- В номинации "Лучшая строительная компания" - холдинг Setl Group.
- В номинации "Онлайн-сервис" - социальная сеть "ВКонтанке".
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии: