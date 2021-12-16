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Названы все победители городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году

Двенадцать компаний и два «Человека года» получили награды городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» на сцене «Тинькофф Арены». Всех их выбрали читатели городского портала «Фонтанка.ру» в ходе голосования.

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Напомним, что выдвижение кандидатов на победу по 10 народным номинациям началось еще в сентябре. Затем из них были сформированы списки финалистов — ТОП-10 в каждой номинации. Еще в трех номинациях претендентов на главный приз назвал экспертный совет. В итоге читатели назвали победителей в 13 номинациях. Итоги голосования были объявлены на церемонии 16 декабря.

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внучка Зинаиды Корневой
внучка Зинаиды Корневой
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Победителями премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году стали:

  • В номинации "Человек года" победу разделили Зинаида Корнева (посмертно) и Борис Вишневский.
  • В номинации "Лучшая служба доставки" - OZON.
  • В номинации "Лучший ресторан" - сеть "Токио Сити".
  • В номинации "Лучший бар" - "Неканон".
  • В номинации "Лучший вуз" - Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
  • В номинации "Лучший работодатель" - "Газпром нефть".
  • В номинации "Лучший негосударственный театр" - Karlsson Haus.
  • В номинации "Лучший супермаркет" - "Лента".
  • В номинации "Лучший банк" - Сбербанк
  • В номинации "Лучшая студия красоты" - «Осипов имидж Студия».
  • В номинации "Загородный отдых" - курорт "Охта Парк".
  • В номинации "Лучшая строительная компания" - холдинг Setl Group.
  • В номинации "Онлайн-сервис" - социальная сеть "ВКонтанке".

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

внучка Зинаиды Корневой
внучка Зинаиды Корневой

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