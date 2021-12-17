Сотрудника полиции Московского района увезли из 29-го отдела с огнестрельным ранением

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, медицинская помощь потребовалась накануне около девяти вечера сотруднику 29 отдела полиции на Варшавской улице, 37, корпус 3.



По предварительной информации, в комнате для чистки оружия он случайно выстрелил себе в ногу. Его увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.



Как сообщили в ГУ МВД России, самопроизвольный выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Сотрудник полиции получил незначительную травму и самостоятельно обратился за медицинской помощью. По данному факту проводится служебная проверка.

