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Сотрудника полиции Московского района увезли из 29-го отдела с огнестрельным ранением

Капитан полиции получил ранение при сдаче табельного оружия в Московском районе.

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Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, медицинская помощь потребовалась накануне около девяти вечера сотруднику 29 отдела полиции на Варшавской улице, 37, корпус 3.

По предварительной информации, в комнате для чистки оружия он случайно выстрелил себе в ногу. Его увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Как сообщили в ГУ МВД России, самопроизвольный выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Сотрудник полиции получил незначительную травму и самостоятельно обратился за медицинской помощью. По данному факту проводится служебная проверка.

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Комментарии (11)

SERGEY111
Да ладно - это простой умышленный самострел ну чтобы за закладчиками наркоты по кладбищам не бегать .
Безработный из Твери
Очевидно, на тупость сотрудника повлияло разлагающее влияние запада и лично Моргенштерна.

К слову, длительное время офицеры патрулей комендатуры носят пустые кобуры, так сказать, во избежание недоразумений.
Артист ритуальных услуг
Мож он анимешек запрещенных посмотрел и решил самовыпилиться да промахнулся?
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