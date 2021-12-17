Попова заявила о «пугающей» скорости распространения «омикрон»-штамма

Скорость распространения нового штамма коронавируса «омикрон» пугает своей опасностью и риском. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — цитирует ее 17 декабря РИА Новости.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что «омикрон»-штамм может изменить сроки ревакцинации. По последним данным, в России эта разновидность коронавируса выявлена у 25 человек, случаи есть и в Петербурге.

