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"Омикрон" в Петербурге

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Попова заявила о «пугающей» скорости распространения «омикрон»-штамма

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Скорость распространения нового штамма коронавируса «омикрон» пугает своей опасностью и риском. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — цитирует ее 17 декабря РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что «омикрон»-штамм может изменить сроки ревакцинации. По последним данным, в России эта разновидность коронавируса выявлена у 25 человек, случаи есть и в Петербурге.

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Комментарии (22)

sha_5e4d8c662c249
Понадобилось два года понять, контакт с ковидлой неизбежен для каждого. Это его надо было называть Спутником. Маски, удаленки, %% уколотых, омикрон-персей-8-коды и прочие достижения не помогут. Помогла бы доступная качественная и оперативная диагностика + такое же симптоматическое лечение (пока нет лекарства).
263784231
"Валерьянки ему. Это обморок…"
/me
Какая впечатлительная дама - скорость её пугает.
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