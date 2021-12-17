Бары в центре Петербурга попались на ночной работе. В один проверяющих не пустили

Всего было проверено 12 заведений общепита. В отношении баров Don juan (Невский, 88), «Сайгон» (улица Рубинштейна, 1) и Vice city (улица Рубинштейна, 14) составлены протоколы за ночную работу, отсутствие или несоответствие QR-кода, реализацию кальянов. «Всем нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством», — заявили в районной администрации.

В Центральном районе Петербурга в ночь на 17 декабря прошел очередной рейд. Сотрудники администрации совместно с полицией и ФНС проверяли соблюдение барами коронавирусных ограничений.

В одно из заведений, на улице Восстания, 24, проверяющие попасть не смогли, несмотря на «признаки деятельности». Его обещают проверить в ходе следующих рейдов.



Ранее «Фонтанка» писала, что петербургский бизнес обсуждает с городскими властями варианты смягчения коронавирусных ограничений на новогодние праздники. Рестораны и торговые центры предлагают перенести на 1 февраля 2022 года введение системы QR-кодов в общепите и магазинах, а также разрешить работать барам и ресторанам до 02:00 в covid-free режиме (QR-коды у 90% персонала и у посетителей).

