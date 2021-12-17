Снова минус. Морозы наступают, но Петербург продолжает таять

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу температура воздуха в Петербурге составит от 0 до -2 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.



В ночь на субботу похолодает до -4. Выходные начнутся с мокрого снега и дождя. Днем будет до +2 градусов. А на следующей неделе вернется настоящая зима. По данным «Яндекса», уже во вторник, 21 декабря, температура упадет до -14 градусов.



«Фонтанка» писала, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Центральную Россию могут прийти 35-градусные морозы.

