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"Омикрон" в Петербурге

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Снова минус. Морозы наступают, но Петербург продолжает таять

Оттепель заканчивается. Небольшое похолодание пришло в город на Неве утром 17 декабря. Настоящие морозы ударят уже на следующей неделе.

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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу температура воздуха в Петербурге составит от 0 до -2 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

В ночь на субботу похолодает до -4. Выходные начнутся с мокрого снега и дождя. Днем будет до +2 градусов. А на следующей неделе вернется настоящая зима. По данным «Яндекса», уже во вторник, 21 декабря, температура упадет до -14 градусов.

«Фонтанка» писала, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Центральную Россию могут прийти 35-градусные морозы.

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Комментарии (1)

OdinokiyDupri
Давай уже мороза и снега отсыпь..
Новый год же скоро.
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