До 12 градусов ниже нормы. Жителям Центральной России предрекают аномальные холода

В ближайшие дни в Центральную Россию могут прийти 35-градусные морозы. На четыре дня объявлено штормовое предупреждение, сообщает 16 декабря Гидрометцентр.



По данным синоптиков, с 21 по 25 декабря в регионах могут ударить аномальные морозы — от 7 до 12 градусов ниже нормы.



«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 26–21, на севере округа до минус 35–30, днем преобладающая температура минус 35–30», — цитирует сообщение РИА Новости.



Петербургу с погодой везет больше: он ушел в плюс, зато был атакован туманом. Из-за него в городе объявляли «желтый» уровень опасности.

