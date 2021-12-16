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"Омикрон" в Петербурге

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До 12 градусов ниже нормы. Жителям Центральной России предрекают аномальные холода

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В ближайшие дни в Центральную Россию могут прийти 35-градусные морозы. На четыре дня объявлено штормовое предупреждение, сообщает 16 декабря Гидрометцентр.

По данным синоптиков, с 21 по 25 декабря в регионах могут ударить аномальные морозы — от 7 до 12 градусов ниже нормы.

«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 26–21, на севере округа до минус 35–30, днем преобладающая температура минус 35–30», — цитирует сообщение РИА Новости.

Петербургу с погодой везет больше: он ушел в плюс, зато был атакован туманом. Из-за него в городе объявляли «желтый» уровень опасности.

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Комментарии (2)

bluxer
Фонтаночники, вы как будто всю жизнь прожили на Таити.
lamer
Морозы зимой в России - это точно амонально.
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