Губернатор Волгоградской области выматерился во время прямой линии. Он вспомнил доступную женщину из-за недоступного острова

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не смог сдержать эмоций во время прямой линии в эфире местного телеканала. Как пишет V1, чиновник упомянул падшую женщину, обсуждая транспортную доступность острова Сарпинского.



Местная жительница рассказала, что формально остров относится к Кировскому району Волгограда, однако по сути он совершенно оторван от цивилизации. И спросила, когда будут построены мосты.



«Несмотря на эти сложности, считаю его (читает с бумаги. — Прим. ред.) одним из самых первостепеннейших и перспективнейших проектов для Волгограда. И будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, понимаем, и, я думаю, с Владимиром Алексеевичем мы эту задачу решим. Эту задачу *** (падшая женщина. — Прим. ред.) понятно, как ее решать», — цитирует V1 речь губернатора.

