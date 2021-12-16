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Губернатор Волгоградской области выматерился во время прямой линии. Он вспомнил доступную женщину из-за недоступного острова

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не смог сдержать эмоций во время прямой линии в эфире местного телеканала. Как пишет V1, чиновник упомянул падшую женщину, обсуждая транспортную доступность острова Сарпинского.

Местная жительница рассказала, что формально остров относится к Кировскому району Волгограда, однако по сути он совершенно оторван от цивилизации. И спросила, когда будут построены мосты.

«Несмотря на эти сложности, считаю его (читает с бумаги. — Прим. ред.) одним из самых первостепеннейших и перспективнейших проектов для Волгограда. И будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, понимаем, и, я думаю, с Владимиром Алексеевичем мы эту задачу решим. Эту задачу *** (падшая женщина. — Прим. ред.) понятно, как ее решать», — цитирует V1 речь губернатора.

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Комментарии (3)

265984735
Бочарик уже губернатор?! Как хорошо продался несколько лет.
Артист ритуальных услуг
"мост построить.. Тут не поймёшь - работает кондиционер или не работает, а они - мост построить"(с)
Хотя, заход с моста - это, формально, заход с козырей..
hal9000
А эт не падшая женщина..это слово произошло от Блудницы..а Блудница эт из Библии имеется ввиду блудный..не один человек а блудный народ..тчк...)..так что это не матное слово вообЧето..
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