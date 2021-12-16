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Бастрыкин забирает дело водителя, сбившего на Невском двоих

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «инициировать вопрос о передаче уголовного дела» водителя, сбившего на Невском двоих, для расследования в петербургское управление ведомства. Об этом 16 декабря сообщается на сайте СК.

Накануне вечером водитель с признаками опьянения проехал перекресток Невского и Большой Конюшенной на красный и сбил двух человек. Девушка погибла на месте, 26-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Момент наезда попал на видео.

Водитель задержан на двое суток, в трубку он дышать отказался. Как писала «Фонтанка», мужчину ранее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Комментарии (11)

killbeachtrash
Посты не писал, снежки не кидал, не фоне неких сооружений для ритуалов не снимался....Соболезнование родителям девушки и выздоровления потерпевшему. Надеюсь они не сами на машины кидались ВНЕ зоны перехода ( собственный опыт) ?
abr
Есть шанс, что преступник не избежит справедливого наказания.
AndreyGid
все равно всякие там условки или ограничение свободы будет суд выносить.
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