Бастрыкин забирает дело водителя, сбившего на Невском двоих

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «инициировать вопрос о передаче уголовного дела» водителя, сбившего на Невском двоих, для расследования в петербургское управление ведомства. Об этом 16 декабря сообщается на сайте СК.



Накануне вечером водитель с признаками опьянения проехал перекресток Невского и Большой Конюшенной на красный и сбил двух человек. Девушка погибла на месте, 26-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Момент наезда попал на видео.

Водитель задержан на двое суток, в трубку он дышать отказался. Как писала «Фонтанка», мужчину ранее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

