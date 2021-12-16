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Самолет из Петербурга экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за разгерметизации кабины

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Вечером 16 декабря пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Нижнем Новгороде на пути из Петербурга. Как сообщает телеканал 360tv, в кабине пилотов произошла разгерметизация.

По предварительным данным, на борту Embraer 190 авиакомпании Pegas Fly находились четверо членов экипажа и 81 пассажир. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на транспортную прокуратуру, посадка прошла в штатном режиме.

«Фонтанка» писала, что в конце ноября самолет, летевший из Петербурга в узбекский Наманган, был вынужден экстренно сесть в Нижнем Новгороде из-за того, что у пассажирки начались роды. Все прошло благополучно, на свет появился мальчик.

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