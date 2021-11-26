Пассажирка вылетевшего из Петербурга самолета родила мальчика прямо в аэропорту

Пассажирка рейса «Аэрофлота», следовавшего из Петербурга в узбекский Наманган, родила мальчика. Об этом 26 ноября сообщает минздрав Нижегородской области. Новорожденный был доставлен из аэропорта в перинатальный центр.



«На сегодняшний день находится в отделении новорожденных, состояние удовлетворительное. Ребенок родился в самолете, который следовал из Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан и совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за начавшихся родов у пассажирки, — говорится в сообщении министерства здравоохранения региона. — Вес ребенка при рождении 3 кг 450 г. Медицинская эвакуация роженицы и младенца прошла без осложнений».

