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Пассажирка вылетевшего из Петербурга самолета родила мальчика прямо в аэропорту

Вес ребенка при рождении составил 3 кг 450 г.

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Пассажирка рейса «Аэрофлота», следовавшего из Петербурга в узбекский Наманган, родила мальчика. Об этом 26 ноября сообщает минздрав Нижегородской области. Новорожденный был доставлен из аэропорта в перинатальный центр.

«На сегодняшний день находится в отделении новорожденных, состояние удовлетворительное. Ребенок родился в самолете, который следовал из Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан и совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за начавшихся родов у пассажирки, — говорится в сообщении министерства здравоохранения региона. — Вес ребенка при рождении 3 кг 450 г. Медицинская эвакуация роженицы и младенца прошла без осложнений».

Ранее подробности экстренной посадки сообщили в УК «Аэропорты Регионов».

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