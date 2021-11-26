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Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Петербурга, высадил рожавшую пассажирку в Нижнем Новгороде и отправился дальше

Женщина и младенец доставлены в больницу.

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Самолет «Аэрофлота», следующий из Петербурга в Наманган, продолжил полет после экстренной посадки в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом «Фонтанке» рассказали 26 ноября в УК «Аэропорты Регионов».

«В ночь с 25 на 26 ноября (1:32 мск) рейс, следовавший по маршруту Петербург — Наманган (авиакомпании «Аэрофлот»), совершил посадку в Международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Командир воздушного судна запросил посадку по причине начавшихся родов у одной из пассажирок. Сотрудниками аэропорта была вызвана машина скорой медицинской помощи. После приземления самолета пассажирка и новорожденный были доставлены в одну из больниц города. Чуть более чем через час самолет продолжил полет в пункт назначения», — говорится в сообщении.

Об экстренной посадке «Фонтанка» сообщала ранее.

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