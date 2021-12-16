Что ни день — обвал фасада. Кусок эркера обрушился с дома Бака в центре Петербурга

Второй день в центре Петербурга страдают фасады дореволюционных зданий. На этот раз кусок фасада обрушился с дома Бака на Кирочной, 24.



Фотографию с места событий опубликовал 16 декабря «Мегаполис». На снимке видно, что часть эркера оказалась на земле.

