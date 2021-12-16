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Что ни день — обвал фасада. Кусок эркера обрушился с дома Бака в центре Петербурга

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Второй день в центре Петербурга страдают фасады дореволюционных зданий. На этот раз кусок фасада обрушился с дома Бака на Кирочной, 24.

Фотографию с места событий опубликовал 16 декабря «Мегаполис». На снимке видно, что часть эркера оказалась на земле.

В аварийно-диспетчерской службе ЖКС № 1 Центрального района «Фонтанке» рассказали, что со здания незначительно осыпалась штукатурка, никого не задев.

Напомним, накануне часть эркера обрушилась с дома 46/8 на 4-й Советской. Пострадали три человека, включая двоих полицейских.

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Комментарии (4)

264519541
А на кап ремонт чего собирают?
Владислав М
А ведь ещё даже не весна и ремонт у дома достаточно свежий.
Интересно, в Хельсинки или Оттаве тоже в исторических центрах дома рассыпаются или такое только на родине нашего Президента?
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