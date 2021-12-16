Что ни день — обвал фасада. Кусок эркера обрушился с дома Бака в центре Петербурга

Второй день в центре Петербурга страдают фасады дореволюционных зданий. На этот раз кусок фасада обрушился с дома Бака на Кирочной, 24.
Фотографию с места событий опубликовал 16 декабря «Мегаполис». На снимке видно, что часть эркера оказалась на земле.
В аварийно-диспетчерской службе ЖКС № 1 Центрального района «Фонтанке» рассказали, что со здания незначительно осыпалась штукатурка, никого не задев.
Напомним, накануне часть эркера обрушилась с дома 46/8 на 4-й Советской. Пострадали три человека, включая двоих полицейских.