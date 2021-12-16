Принял наркотики, сбил столб, двое уехали в больницу. Петербуржец получил условный срок за пьяную аварию

Василеостровский райсуд приговорил к условному сроку водителя Mitsubishi, который отправил двоих пассажиров в больницу, сбив столб на Наличной улице. Перед поездкой мужчина употребил алкоголь и наркотики, сообщает 16 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Авария произошла в мае возле дома 59. Автомобиль разогнался до 80 километров в час, снес столб, ограждение и опрокинулся на бок, перегородив тротуар.



Сообщалось, что двух пассажирок госпитализировали — одну в состоянии средней тяжести, другую — в тяжелом, с серьёзным повреждением ноги и с травматическим шоком. По данным «Дорожного инспектора», всем участникам ДТП было по 26 лет.

