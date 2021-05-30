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На Васильевском Mitsubishi встретил столб, завалился на бок и отправил двух девушек в больницу. Экспертиза показала, почему

В биоматериале попавшего в ДТП на Васильевском острове водителя нашли следы наркотика

Две девушки попали в больницу после поездки в Mitsubishi по Васильевскому острову в Петербурге. «Трезвый водитель» не вошёл в пакет услуг.

Как сообщает «Дорожный инспектор», внедорожник с двумя 26-летними пассажирами закончил поездку ДТП на Наличной улице, 59, около половины шестого утра. Автомобиль снёс столб, ограждение и опрокинулся на бок, перегородив тротуар.

Обе девушки госпитализированы. Одна попала в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, вторую скорая увезла в тяжёлом состоянии с серьёзным повреждением ноги и с травматическим шоком.

Водитель — ровесник пострадавших. О его травмах ничего не сообщается. «Надул 0,800 мг/л. В биоматериале нашли наркотические вещества», — уточняют в паблике.

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Комментарии (6)

Sadava
Золотая молодежь.Что девочки с ним в машине сотворяли?
lamer
Я крокодил, крокожу и буду крокодить. С руля такую чебурашку. Откуда у нарколыг такие машины, а у моей 2008 года уже пороги гниют.
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