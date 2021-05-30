Две девушки попали в больницу после поездки в Mitsubishi по Васильевскому острову в Петербурге. «Трезвый водитель» не вошёл в пакет услуг.
Как сообщает «Дорожный инспектор», внедорожник с двумя 26-летними пассажирами закончил поездку ДТП на Наличной улице, 59, около половины шестого утра. Автомобиль снёс столб, ограждение и опрокинулся на бок, перегородив тротуар.
Обе девушки госпитализированы. Одна попала в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, вторую скорая увезла в тяжёлом состоянии с серьёзным повреждением ноги и с травматическим шоком.
Водитель — ровесник пострадавших. О его травмах ничего не сообщается. «Надул 0,800 мг/л. В биоматериале нашли наркотические вещества», — уточняют в паблике.