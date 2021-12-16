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Суд в Петербурге «конвертировал» 20 тысяч взятки доцента Макаровки в полумиллионный штраф

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Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении доцента кафедры Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, признанного виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судом было установлено, что преподаватель в марте 2021 года получил от студента 20 тысяч рублей за зачет без сдачи материала. Мужчина признан виновным, ему назначен штраф в размере 550 тысяч рублей.

«Фонтанка» писала, что в конце ноября прошлого года в Петербурге по подозрению во взяточничестве был задержан ещё один доцент Макаровки. 63-летнего преподавателя застукали с 52 тысячами рублей, которые он получил от одного из студентов.

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Комментарии (2)

Dim22
При окладе доцента 15т . Можно дальше верить ВВП про достижения в разработках.
Hutu
"Ремонт здесь не поможет. Систему менять надо." - монолог сантехника, М.Жванецкий
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