Суд в Петербурге «конвертировал» 20 тысяч взятки доцента Макаровки в полумиллионный штраф

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении доцента кафедры Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, признанного виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судом было установлено, что преподаватель в марте 2021 года получил от студента 20 тысяч рублей за зачет без сдачи материала. Мужчина признан виновным, ему назначен штраф в размере 550 тысяч рублей.



«Фонтанка» писала, что в конце ноября прошлого года в Петербурге по подозрению во взяточничестве был задержан ещё один доцент Макаровки. 63-летнего преподавателя застукали с 52 тысячами рублей, которые он получил от одного из студентов.

