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В Петербурге с деньгами студентов задержали доцента Макаровки. Он набивал карманы, обещая беспроблемную сессию

Преподаватель петербургского Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова временно выпал из образовательного процесса. По версии следствия, он наживался на не уверенных в своих знаниях студентах.

О задержании 63-летнего доцента кафедры одного из университетов города 26 ноября сообщает следственное управление на транспорте СК по Северо-Западу. Мужчину застукали накануне с 52 тысячами рублей. Установлено, что деньги занёс студент, передача прошла в личном автомобиле преподавателя.

Приём зачётов, экзаменов и проверка курсовых входят в его должностные обязанности. Следователи полагают, что за взятки преподаватель гарантировал учащимся хорошие оценки в зачётке. По данным «Фонтанки», речь идёт о доценте Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Жалоба на него поступила ещё летом, несколько месяцев мужчина был в разработке.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом (часть 3 статья 290 УК). Доцент задержан на двое суток.

© Фонтанка.Ру

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