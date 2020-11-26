В Петербурге с деньгами студентов задержали доцента Макаровки. Он набивал карманы, обещая беспроблемную сессию

Преподаватель петербургского Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова временно выпал из образовательного процесса. По версии следствия, он наживался на не уверенных в своих знаниях студентах.
О задержании 63-летнего доцента кафедры одного из университетов города 26 ноября сообщает следственное управление на транспорте СК по Северо-Западу. Мужчину застукали накануне с 52 тысячами рублей. Установлено, что деньги занёс студент, передача прошла в личном автомобиле преподавателя.
Приём зачётов, экзаменов и проверка курсовых входят в его должностные обязанности. Следователи полагают, что за взятки преподаватель гарантировал учащимся хорошие оценки в зачётке. По данным «Фонтанки», речь идёт о доценте Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Жалоба на него поступила ещё летом, несколько месяцев мужчина был в разработке.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом (часть 3 статья 290 УК). Доцент задержан на двое суток.