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Водитель KIA на Просвещения на просьбу предъявить документы сбил инспекторов ДПС. Задерживали его со стрельбой

Сотрудникам ГИБДД на севере Петербурга утром 16 декабря пришлось стрелять по машине нарушителя. Мужчина так сильно не хотел предъявлять документы, что сбил двух инспекторов, когда те перешли к силовым методам.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11:40 у дома 19 по проспекту Просвещения инспекторы ДПС остановили автомобиль KIA Optima под управлением 32-летнего петербуржца. Автомобилист привлек внимание полицейских тем, что не пропустил пешехода на переходе. Правоохранители попросили мужчину предъявить документы, но тот выполнить требование отказался, а когда те после предупреждения попытались задержать его силой, дал по газам и попытался скрыться, наехав при этом на двоих инспекторов.

пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Один из пострадавших сотрудников ГИБДД в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие, выстрелив по колесам KIA. В итоге нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшим сотрудникам оказали медицинскую помощь, после чего они продолжили службу.

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«Материалы проверки по данному инциденту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — добавили в главке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (32)

AGN
Феерический идиот! Гаишник был абсолютно корректен и в своем праве. Это извечная привычка повыеживаться, почувствовать себя сильно грамотным. А результат? Есть вероятность уголовного дела. В лучшем случае, административка за неподчинение. Можно штрафом не отделаться, а уехать на сутки.
Dim22
Белая или черная кия страшная вещь
baffi
Может МВД закупить удобные брелки для разбивания стекла, что бы сотрудники руки себе не портили об машины плохишей. Да и для спасения жизни граждан при авариях время важно?
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