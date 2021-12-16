Водитель KIA на Просвещения на просьбу предъявить документы сбил инспекторов ДПС. Задерживали его со стрельбой

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11:40 у дома 19 по проспекту Просвещения инспекторы ДПС остановили автомобиль KIA Optima под управлением 32-летнего петербуржца. Автомобилист привлек внимание полицейских тем, что не пропустил пешехода на переходе. Правоохранители попросили мужчину предъявить документы, но тот выполнить требование отказался, а когда те после предупреждения попытались задержать его силой, дал по газам и попытался скрыться, наехав при этом на двоих инспекторов.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Один из пострадавших сотрудников ГИБДД в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие, выстрелив по колесам KIA. В итоге нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшим сотрудникам оказали медицинскую помощь, после чего они продолжили службу.
«Материалы проверки по данному инциденту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — добавили в главке.