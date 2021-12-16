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Госстройнадзор внепланово проверит стройку ТРК «Голливуд», где произошло обрушение

После обрушения при строительстве торгово-развлекательного комплекса «Голливуд», который возводится около станции метро «Пионерская», будет проведена внеплановая проверка. Об этом «Фонтанке» сообщили 16 декабря в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.

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«По полученной информации от застройщика, при бетонировании перекрытия произошла просадка опалубки, вследствие чего деформировалась конструкция этого перекрытия. Госстройнадзор Санкт-Петербурга готовит документы для проведения внеплановой проверки», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на читателя сообщала об обрушении на стройке со стороны Богатырского проспекта в ночь на 16 декабря и показывала последствия. Глава компании-генподрядчика подтвердил эту информацию, добавив, что обрушение незначительное, в результате него никто не пострадал.

Разрешение на строительство ТРК в январе 2020 года получило ООО «Торгово-развлекательный центр "Голливуд"». Согласно данным СПАРК, совладельцами компании являются Юрий Васильев (32,5%), Дмитрий Озерский (26%), Руслан Матюхин (21%), Александр Селищев (12,5%) и Даниил Озерский (8%).

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Комментарии (1)

VKuser86771196
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