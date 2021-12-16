Госстройнадзор внепланово проверит стройку ТРК «Голливуд», где произошло обрушение

«По полученной информации от застройщика, при бетонировании перекрытия произошла просадка опалубки, вследствие чего деформировалась конструкция этого перекрытия. Госстройнадзор Санкт-Петербурга готовит документы для проведения внеплановой проверки», — рассказали в ведомстве.



Ранее «Фонтанка» со ссылкой на читателя сообщала об обрушении на стройке со стороны Богатырского проспекта в ночь на 16 декабря и показывала последствия. Глава компании-генподрядчика подтвердил эту информацию, добавив, что обрушение незначительное, в результате него никто не пострадал.

