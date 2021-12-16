На стройке ТРК «Голливуд» около метро «Пионерская» произошло обрушение

По словам обратившегося в редакцию мужчины, обрушение видно со стороны Богатырского проспекта, с утра висящие конструкции еще не убрали.

Следов страшных разрушений нет, констатировал прибывший на место корреспондент «Фонтанки»: обрушилась угловая стена — с высоты примерно 2–3 этажа. Всё произошло внутри стройплощадки. Заборы целы, пешеходы идут без ограничений, стройка продолжает функционировать. На месте происшествия нет ни автомобилей скорой помощи, ни полиции, ни спасателей.



Разрешение на строительство ТРК в январе 2020 года получило ООО «Торгово-развлекательный центр «Голливуд». Согласно данным СПАРК, совладельцами компании являются Юрий Васильев (32,5%), Дмитрий Озерский (26%), Руслан Матюхин (21%), Александр Селищев (12,5%) и Даниил Озерский (8%).

