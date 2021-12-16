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На стройке ТРК «Голливуд» около метро «Пионерская» произошло обрушение

На строительной площадке торгово-развлекательного комплекса «Голливуд» рядом со станцией метро «Пионерская» произошло обрушение. Об этом «Фонтанке» утром 16 декабря рассказал читатель.

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Фото: «Фонтанка.ру»
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По словам обратившегося в редакцию мужчины, обрушение видно со стороны Богатырского проспекта, с утра висящие конструкции еще не убрали.

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Следов страшных разрушений нет, констатировал прибывший на место корреспондент «Фонтанки»: обрушилась угловая стена — с высоты примерно 2–3 этажа. Всё произошло внутри стройплощадки. Заборы целы, пешеходы идут без ограничений, стройка продолжает функционировать. На месте происшествия нет ни автомобилей скорой помощи, ни полиции, ни спасателей.

Разрешение на строительство ТРК в январе 2020 года получило ООО «Торгово-развлекательный центр «Голливуд». Согласно данным СПАРК, совладельцами компании являются Юрий Васильев (32,5%), Дмитрий Озерский (26%), Руслан Матюхин (21%), Александр Селищев (12,5%) и Даниил Озерский (8%).

По телефону компании, который находится в общем доступе, никто не ответил. Редакция направила запрос на электронные адреса фирмы с просьбой прокомментировать, что произошло на объекте и нет ли в результате ЧП пострадавших.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Hans-Christian
IMHO, самое стрёмное место в городе. Санкт-Петербург и так в современном виде крайне недружелюбен вследствие жуткой перенаселённости, а район метро Пионерская это просто ад. На всех возможных участках бабахают ТК, причём их и так там уже немало, на вход/выход в метро постоянно толпы, на пешеходном переходе что около метро, что около Леруа Мерлен по несколько десятков человек ждут зелёный.
И самое интересное, что в час пик в сторону центра не факт, что сядешь в вагон. Застройщики наверняка трубили в рекламных проспектах о пяти минутах до метро, когда строили близлежащие высотки, но году так в 17-18-ом в районе половины девятого людям, пытавшимся втиснутся в состав на Пионерской, угрожали физической расправой, т. к. всё было уже битком набито пассажирами ещё на Парнасе и частично пассажирами с Просвета, проехавшими до Парнаса и пересевшими в обратном направлении.
f0ntan
Такое название только кинотеатру и годится
Ser_N0771
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы" (с)

Строили кинотеатр - не достроили, строили молельный дом - - не достроили, начали ТРК....
Оставили бы газон/парковую зону и все было бы хорошо...
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