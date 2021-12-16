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В Петербурге суд взыскал с ЖКС 390 тысяч рублей за льдину, упавшую с крыши на KIA Ceed

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Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск Сергея Лебедева к ЖКС № 2 Центрального района. Мужчина просил возместить убытки на ремонт автомобиля, который пострадал от упавшей с крыши ледяной глыбы. Об этом 16 декабря сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Лебедев рассказал, что 25 февраля с крыши дома 42 по Загородному проспекту на его KIA Ceed упал лёд, в результате чего был причинён ущерб на сумму 390 737 рубля. Петербуржец попросил взыскать с УК эту сумму, а ещё 10 тысяч морального вреда, штраф в размере 50% от взысканной суммы, расходы по оценке ущерба в сумме 4 000 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме 25 000 рублей, нотариальные расходы в сумме 1 900 рублей, почтовые расходы в сумме 409,28 рубля.

Обстоятельства происшествия подтверждаются материалом полицейской проверки. Истец указал, что крыша его дома не очищалась в течение всей зимы, никаких сигнальных лент также установлено не было, предупреждающие объявления отсутствовали.

Представитель ответчика на судебное заседание не явился, сведений о наличии уважительной причины неявки не представил.

Суд требования истца удовлетворил в полном объёме.

«Фонтанка» писала, что похожий случай с повреждением машины из-за упавшей с крыши льдины произошёл в Петербурге в четверг, 16 декабря, в Фуражном переулке.

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Комментарии (7)

NAFTALIN 2000-2036
сочувствую. он эти деньги будет годами получать. буквально. все эти помойки давно уже на спецучете у приставов находятся.
SlawaPiter
В цивилизованной стране, к коим Россия не относится, это должно быть нормальной практикой, а не подвигом истца и адвоката...
odpetrograd
Круто.
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