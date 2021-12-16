Петербуржцу придётся в суде доказывать, что он завёл семью не ради квартиры

автор фото Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Алексей и Елена Панковы женаты семь лет. Семейный быт строили в однушке на 30 квадратах на улице Руднева. В 2016 году у них родился первенец, второй сын появился на свет год назад. В однокомнатной квартире стало тесно, родители начали думать, как можно улучшить жилищные условия.

44-летний Алексей работает кладовщиком. По его словам, зарплата главы семьи не превышает 50 тысяч рублей. Супруга Елена, менеджер по работе с клиентами, пока находится в декрете. По совету друзей петербуржцы решили встать в очередь на улучшение жилищных условий.



«Все наши знакомые, у которых больше двух детей, вставали на очередь, и каким-нибудь образом город помогал, — отмечает Алексей. — Нам, конечно, это надо было делать раньше. Я был прописан в однокомнатной квартире, и мне одному этого хватало. Потом дети подросли, и условия стали невыносимыми. Всё-таки в однокомнатных квартирах обычно одинокие люди живут, а не семьи с детьми».

Квартира на Руднева принадлежит матери Алексея. Сам он, как и его супруга, недвижимости в собственности не имеет. Семья подала заявление через МФЦ, спустя три недели получила отказ. Причиной чиновники назвали прописку жены.

«На ваш адрес зарегистрировалась 05.05.2020 ваша супруга. Тем самым ухудшены жилищные условия, так как права постановки на жилищный учет до регистрации вашей супруги ваша семья не имела. В этом случае постановка на жилищный учет появится после 05.05.2025», — говорится в ответе заместителя главы Выборгского района Арины Артемовой.

По условиям программы, на каждого члена семьи должно приходиться не более 9 квадратов жилого помещения. Соответствовать этому требованию семья Панковых стала только после рождения второго ребёнка. Мальчик и был прописан последним в квартире на Руднева.



«После регистрации жены Алексея жилищная обеспеченность семьи была 10.33 кв. м на человека и не выходила за пределы существующей в Санкт-Петербурге нормы для отдельных квартир и жилых домов. По закону претендовать на содействие государства в улучшении жилищных условий семья смогла только после появления и регистрации в единственном жилье … второго ребенка. Но, видимо, назвать рождение сына намеренным действием с целью постановки на учет в районной администрации не решились», — прокомментировали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Получив отказ, Панковы обратились к омбудсмену и в прокуратуру. После проведённой проверки надзорное ведомство направило иск в суд к администрации Выборгского района. В нём говорится, что вопросы материнства и детства находятся под конституционной защитой государства.

«Регистрация Панковой не может рассматриваться как намеренные действия по ухудшению жилищных условий, поскольку заключение брака явилось причиной такого вселения, и оно направлено на реализацию права на совместное проживание с членами своей семьи», — отмечается в документе.



Заседание назначено на 3 февраля. Но власти, похоже, решили разобраться с проблемой уже в этому году. «Я поручил районной администрации незамедлительно созвать заседание жилищной комиссии. Конечно, необходимо срочно повторно рассмотреть вопрос о постановке этой семьи на учёт с учётом позиции прокуратуры. Взял этот вопрос на личный контроль», — заявил на своей странице в «ВКонтакте» председатель жилищного комитета Олег Зотов. В комментариях к посту петербуржцы стали писать об аналогичных случаях и недоумевать, почему такое внимание оказано конкретно этой семье.

В администрации Выборгского района ситуацию комментировать отказались, заявив, что выступят со своей позицией после заседания комиссии, назначенного на 24 декабря.

По словам Алексея, чиновники из администрации Выборгского района с ним так и не связывались. «Если в СССР были программы, можно было всю жизнь простоять в очереди, но получить эту квартиру. У меня мать получила за то, что отработала 25 лет на химическом производстве. Сейчас такого нет», — сожалеет петербуржец.



Ещё летом экс-прокурор Петербурга Сергей Литвиненко прошелся по жилищной политике Смольного. На начало апреля в городе насчитывалось более 124,2 тысячи очередников (по всем программам). При этом созданные меры поддержки не работают, закупки квартир срываются из-за того, что город не готов платить реальную цену.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

