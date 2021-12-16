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«Раз в две недели на 130 миллионов рублей». Крупный снабженец рассказал о поставках продовольствия в ДНР и ЛНР для российской армии

Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал показания топ-менеджера продовольственной компании Вячеслава Забалуева о поставках питания в ДНР и ЛНР для нужд Вооруженных сил России. После огласки текст документа исчез с сайта суда.

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Вячеслав Забалуев работал в компании «Технологии», которая по договору с интендантами Южного военного округа поставляла питание в воинские части. Продовольственный склад находился в промзоне на северо-западе Ростова-на-Дону. С периодичностью раз в две недели оттуда в ДНР и ЛНР отправлялась колонна из 70 грузовиков с партией продовольствия — мука, консервы, свежие овощи — на сумму 130 миллионов рублей и общей массой более 1300 тонн.

Поставкам мешал начальник 1002-го центра госсанэпиднадзора Минобороны подполковник Георгий Гончаров. Осенью 2018 года, например, из-за дотошной проверки склада протухла продукция на 30 миллионов рублей.

В феврале 2019-го Гончаров потребовал взятку, чтобы не чинить препятствий отправке груза. Его пытались переубедить, взывая к «чести и гражданской позиции», но подполковник ссылался на нехватку государственного жалованья.

Гончаров запросил по 90 тысяч рублей в месяц, а всего получил 990 тысяч. Деньги ему передавал Вячеслав Забалуев. Гончарова задержали по подозрению в получении взяток, и в ноябре 2020 года Ростовский гарнизонный военный суд приговорил его к трем с половиной годам строгого режима. Вину бывший главный санврач Минобороны в Южном военном округе признал. Забалуева судили как посредника во взяточничестве. На следствии он рассказал о российских военных в ДНР и ЛНР, его показания легли в основу приговора. Текст документа подготовил судья Кировского райсуда Ростова-на-Дону Леонард Шолохов. В ноябре 2021 года он приговорил Забалуева к пяти годам колонии общего режима.

На приговор Забалуеву СМИ обратили внимание 16 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой текст приговора, подчеркнув, что никаких Вооруженных сил России на территории ДНР и ЛНР нет.

После огласки текст приговора исчез с сайта Кировского райсуда Ростова-на-Дону. Помощник председателя Дина Никифорова сообщила «Фонтанке», что причиной этого стал технический сбой, с ним разберутся и вернут текст.

«Редактировать его никто не будет, ведь приговор вступил в силу», — уточнила Дина Никифорова.

Оценить масштаб сбоя и ответить на вопрос, затронуты ли карточки других дел, она затруднилась.

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Комментарии (10)

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... комментарии с Lost Armour )))
--- Wayne Howell Сергей Иванов • 18 часов назад
скорее всего речь идет о поставках в корпуса
Topsel Wayne Howell • 18 часов назад
Именно так.
Wayne Howell Topsel • 18 часов назад
Тогда за "Закуску Воронежскую" надо накинуть еще минимум пятерку
Topsel Wayne Howell • 18 часов назад
если это про то месиво в стеклянной банке из мерзлой капусты и моркови, то там и семи лет мало.
Pilat
да фигня это все.
Эти поставки не скрывались никогда.
А кого этот взяточник называет российской армией, одной Псаки известно.
Понятно же что вооруженные силы ДНР и ЛНР без снабжения не могут противостоять ВСУ.
Владислав М
Разве там не шахтёры оружие и продовольствие в шахтах нашли?
По телевизору вроде так говорили.
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