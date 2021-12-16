«Раз в две недели на 130 миллионов рублей». Крупный снабженец рассказал о поставках продовольствия в ДНР и ЛНР для российской армии

Вячеслав Забалуев работал в компании «Технологии», которая по договору с интендантами Южного военного округа поставляла питание в воинские части. Продовольственный склад находился в промзоне на северо-западе Ростова-на-Дону. С периодичностью раз в две недели оттуда в ДНР и ЛНР отправлялась колонна из 70 грузовиков с партией продовольствия — мука, консервы, свежие овощи — на сумму 130 миллионов рублей и общей массой более 1300 тонн.

Поставкам мешал начальник 1002-го центра госсанэпиднадзора Минобороны подполковник Георгий Гончаров. Осенью 2018 года, например, из-за дотошной проверки склада протухла продукция на 30 миллионов рублей.



В феврале 2019-го Гончаров потребовал взятку, чтобы не чинить препятствий отправке груза. Его пытались переубедить, взывая к «чести и гражданской позиции», но подполковник ссылался на нехватку государственного жалованья.

Гончаров запросил по 90 тысяч рублей в месяц, а всего получил 990 тысяч. Деньги ему передавал Вячеслав Забалуев. Гончарова задержали по подозрению в получении взяток, и в ноябре 2020 года Ростовский гарнизонный военный суд приговорил его к трем с половиной годам строгого режима. Вину бывший главный санврач Минобороны в Южном военном округе признал. Забалуева судили как посредника во взяточничестве. На следствии он рассказал о российских военных в ДНР и ЛНР, его показания легли в основу приговора. Текст документа подготовил судья Кировского райсуда Ростова-на-Дону Леонард Шолохов. В ноябре 2021 года он приговорил Забалуева к пяти годам колонии общего режима.

На приговор Забалуеву СМИ обратили внимание 16 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой текст приговора, подчеркнув, что никаких Вооруженных сил России на территории ДНР и ЛНР нет.

