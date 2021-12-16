Зинаида Корнева и Борис Вишевский разделили победу в номинации «Человек года» премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021»

Единственная номинация, где награду получала не компания, а конкретный человек — это «Человек года». Топ-10 финалистов определил экспертный совет. Читатели голосовали за людей, чьи достижения в различных областях оказались наиболее значительны за прошедший год. И в результате в номинации оказалось сразу два победителя: Зинаида Корнева (посмертно) и Борис Вишневский.

Зинаида Корнева — ветеран Великой Отечественной войны, которая стала известна после того, как собрала 4,5 млн рублей в помощь врачам, а также на строительство детского реабилитационного центра. Осенью 2021 года она скончалась, поэтому награду за бабушку получила ее внучка — Елена Фомичёва.

Борис Вишневский — известный в Петербурге общественный деятель, депутат Законодательного собрания Петербурга, у которого на выборах 2021 года оказалось сразу два двойника.

