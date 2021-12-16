«Без комментариев»: Роспотребнадзор молчит о появлении «омикрона» в Петербурге

«Без комментариев», — заявили 16 декабря «Фонтанке» в пресс-службе петербургского управления ведомства.



В городском комитете по здравоохранению, в свою очередь, заявили, что у них нет информации об этом.

Данные о появлении нового штамма в Петербурге 16 декабря озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего он выявлен у 25 россиян — помимо города на Неве, они находятся в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону. По словам Голиковой, избежать дальнейшего распространения «омикрона» невозможно.