FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
СРОЧНО

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Без комментариев»: Роспотребнадзор молчит о появлении «омикрона» в Петербурге

Где, у кого и когда выявлен первый случай «омикрона» в Петербурге, местное управление Роспотребнадзора рассказывать не спешит.

2
Печать

«Без комментариев», — заявили 16 декабря «Фонтанке» в пресс-службе петербургского управления ведомства.

В городском комитете по здравоохранению, в свою очередь, заявили, что у них нет информации об этом.

Данные о появлении нового штамма в Петербурге 16 декабря озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего он выявлен у 25 россиян — помимо города на Неве, они находятся в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону. По словам Голиковой, избежать дальнейшего распространения «омикрона» невозможно.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», впервые обнаружили в ЮАР.

Подробности о новом штамме B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».

По теме (18)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Карабас Барабас
Да они сами ни хрена не знают оказывается, ждут сигнала от Голиковой.
Бесполезные люди.
DimonTT
Роспотребнадзор давно пора подвергнуть генеральной чистке... с посадками за злоупотребления служебным положением.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний