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Лучшей службой доставки на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» читатели выбрали OZON

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Тридцать пять тысяч курьеров, несомненно, впечталяли современников гоголевского «Ревизора». Сегодня же службы доставки везут все: одежду и обувь, готовую еду и продукты, частные письма и посылки — в общем, все, что пожелаешь. Выбрать, какая служба доставки лучше других, было нелегко даже искушенным читателям «Фонтанки». Но в итоге победил OZON.

Награду лауреату вручали Ирина Грачёва, единственная женщина из России, которая пересекла Атлантику в одиночку и главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков. Ее получила от компании-победителя руководитель направления развития последней мили Северо-Западного федерального округа компании OZON Светлана Константинова.

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Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер.

Партнеры премии:

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