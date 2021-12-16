Лучшей службой доставки на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» читатели выбрали OZON

Тридцать пять тысяч курьеров, несомненно, впечталяли современников гоголевского «Ревизора». Сегодня же службы доставки везут все: одежду и обувь, готовую еду и продукты, частные письма и посылки — в общем, все, что пожелаешь. Выбрать, какая служба доставки лучше других, было нелегко даже искушенным читателям «Фонтанки». Но в итоге победил OZON.

Награду лауреату вручали Ирина Грачёва, единственная женщина из России, которая пересекла Атлантику в одиночку и главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков. Ее получила от компании-победителя руководитель направления развития последней мили Северо-Западного федерального округа компании OZON Светлана Константинова.