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«Неканон» стал лучшим баром в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021»

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Петербуржцы любят и знают бары Северной столицы. Все помнят, как защищали посетители свои любимые заведения при попытке депутатов ограничить площадь баров. На этапе выдвижения номинантов читатели назвали более 270 заведений, но в финал все равно попали только 10 самых любимых читателями баров.

Премию вручили кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов и Андрей Потапенко, заместитель генерального директора «Ажур-медиа». Получил награду руководитель бара «Неканон» Кирилл Жданов.

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Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

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