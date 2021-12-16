«Неканон» стал лучшим баром в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021»

Петербуржцы любят и знают бары Северной столицы. Все помнят, как защищали посетители свои любимые заведения при попытке депутатов ограничить площадь баров. На этапе выдвижения номинантов читатели назвали более 270 заведений, но в финал все равно попали только 10 самых любимых читателями баров.

Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.



В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:



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Партнеры премии:

