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Читатели выбрали РАНХиГС победителем премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» в номинации «Лучший вуз»

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Санкт-Петербург — кузница кадров и молодых ученых. Это в очередной раз подтвердило голосование в номинации «Лучший вуз», где за победу боролись ведущие институты и университеты, знаменитые не только в городе, но и в стране, и в мире. Победителем стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Премию в номинации «Лучший вуз» вручили Иван Бахарев — победитель Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics и Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу филиала «СМП Банка» в Санкт-Петербурге, выступившего партнером номинации. Награду получил директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов.

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Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

Партнер номинации «Лучший вуз» — СМП Банк.

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