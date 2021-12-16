Читатели выбрали РАНХиГС победителем премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» в номинации «Лучший вуз»

Санкт-Петербург — кузница кадров и молодых ученых. Это в очередной раз подтвердило голосование в номинации «Лучший вуз», где за победу боролись ведущие институты и университеты, знаменитые не только в городе, но и в стране, и в мире. Победителем стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Премию в номинации «Лучший вуз» вручили Иван Бахарев — победитель Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics и Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу филиала «СМП Банка» в Санкт-Петербурге, выступившего партнером номинации. Награду получил директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов.