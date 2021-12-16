Лучшим работодателем Петербурга по итогам премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стала «Газпром нефть»

В Петербурге работают десятки тысяч компаний, но далеко не все из них сотрудники готовы назвать лучшими работодателями. Тем не менее на этапе выдвижения номинантов таких было больше 250. А в финальной десятке оказались предприятия из самых разных сфер: промышленность, фармацевтика, магазины, банки и др. Опередила всех «Газпром нефть».
Награждали победителя герой «Фонтанки» дворник Александр Власов и коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков. Премию получил член правления «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.
Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.
Партнер номинации «Лучший работодатель» — Компания «Газинформсервис».