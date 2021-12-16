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Karlsson Haus получил премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» как лучший негосударственный театр Петербурга

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Номинация «Лучший негосударственный театр» впервые появилась в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году. В ней представлены театры, которые существуют только на частные средства и из собственного дохода. Поэтому в пандемию им пришлось особенно туго, но они продолжают творить и радовать нас своим искусством.В составлении топ-10 принимали участие не только редакция «Фонтанки.ру», но и ведущие театральные эксперты, а победителя определило народное голосование.

Инициатором создания этой номинации стала группа компаний «ПСК» — почти год назад под ее патронажем в одном из ЖК был открыт новый культурный объект — театр «Легенда».

Всем номинантам, вошедшим в десятку финалистов, вручили памятные дипломы. Победителя наградили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и владелец Группы компаний «ПСК» Максим Штерн. Премию получила директор театра Karlsson Haus Анна Павинская.

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Борис Пиотровский отметил, что в бюджете появилась отдельная строчка для поддержки негосударственных театров. И уже 34 театра получили субсидию.

Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

Партнер номинации «Лучший негосударственный театр» — ГК «ПСК»

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