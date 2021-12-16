Karlsson Haus получил премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» как лучший негосударственный театр Петербурга

Номинация «Лучший негосударственный театр» впервые появилась в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году. В ней представлены театры, которые существуют только на частные средства и из собственного дохода. Поэтому в пандемию им пришлось особенно туго, но они продолжают творить и радовать нас своим искусством.В составлении топ-10 принимали участие не только редакция «Фонтанки.ру», но и ведущие театральные эксперты, а победителя определило народное голосование.

Инициатором создания этой номинации стала группа компаний «ПСК» — почти год назад под ее патронажем в одном из ЖК был открыт новый культурный объект — театр «Легенда».