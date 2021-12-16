«Лента» стала лауреатом премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» в номинации «Супермаркет»

Награждала победителя многодетная семья Алтуховых: Анна, Илья, Дмитрий, Артем, Евгений, Арина, Руфь, Инна, Алексей, Зоя, Ефим, Павел, Юрий, Сергей, Владислав и Аня — всего в семье 15 детей. Им помогала журналист «Фонтанки» Венера Галеева. Премию от компании-победителя получил региональный директор сети супермаркетов «Лента» в регионе Санкт-Петербург Алексей Зюменков .

Петербургская розничная торговля славится своей организованностью и разнообразием. В ТОП-10 вошли сети супермаркетов, которые ежедневно кормят жителей города. А победителем читательского голосования стала сеть «Лента».

Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.



В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:



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