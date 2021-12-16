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Лучшим банком в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стал Сбербанк

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В ТОП-10 лучших банков Санкт-Петербурга вошли самые устойчивые и надежные финансовые организации. Победителем стал Сбербанк.

Премию победителю вручили инспектор-кинолог Мария Копцева и служебный пес Волк-Меркурий вместе с председателем правления инвестиционной компании «Евроинвест» Андреем Березиным. Премию получил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

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Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

Партнер номинации «Лучший банк» — ГК «Евроинвест».

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