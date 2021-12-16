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«Осипов имидж Студия» стала победителем премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние. 2021» в номинации «Салон красоты или барбершоп»

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Читатели «Фонтанки» назвали на первом этапе больше 230 студий красоты, салонов, барбершопов, парикмахерских и других заведений бьюти-индустрии, которые делают горожан и горожанок еще прекраснее. Победителем стала сеть салонов «Осипов имидж Студия».

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Награду победителям вручали энтузиасты добрососедства «Коломна» Илья и Евгения Исаевы и Анна Толстая, а также создатель «Венеры Коломенской» Борис Семенов. Премию получил совладелец сети «Осипов имидж Студия» Александр Мокшанов.

Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.


В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

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