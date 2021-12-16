Победителем премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние. 2021» в номинации «Загородный отдых» стал «Охта-парк»

Петербуржцы по достоинству оценили все возможности загородного отдыха в окрестностях Северной столицы во время пандемии, когда границы оказались закрыты. Оказалось, что в Ленинградской области немало мест, которые стоит посетить. Борьба разгорелась нешуточная, но победителем стал расположенный в Токсово «Охта-парк».

Наградили победителя губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и создатели единственного в России Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев. Премию получила генеральный директор курорта «Охта-парк» Ксения Слугина.