Победителем премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние. 2021» в номинации «Загородный отдых» стал «Охта-парк»

Петербуржцы по достоинству оценили все возможности загородного отдыха в окрестностях Северной столицы во время пандемии, когда границы оказались закрыты. Оказалось, что в Ленинградской области немало мест, которые стоит посетить. Борьба разгорелась нешуточная, но победителем стал расположенный в Токсово «Охта-парк».
Наградили победителя губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и создатели единственного в России Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев. Премию получила генеральный директор курорта «Охта-парк» Ксения Слугина.
Александр Дрозденко также вручил специальную премию Георгию Богачеву, который из своего желания жить за городом сделал прекрасный бизнес. Отметим, что «Илоранта» также входила в ТОП-10 финалистов в номинации «Загородный отдых».
Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
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