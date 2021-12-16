FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
73.57р83.16р
ТЕМА ДНЯ

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В номинации «Онлайн-сервис» премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» получила социальная сеть «ВКонтакте»

0
Печать
ПоделитьсяПоделиться

В этой номинации читатели выбирали тех, кому цифровизация удалась лучше всех. В топ-10 вошли магазины, разнообразные образовательные продукты и сервисы видеоконференцсвязи, а также банки. Победителем стала крупнейшая в России и странах СНГ социальная сеть «ВКонтакте».

ПоделитьсяПоделиться

Приз победителю вручили паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Калина и генеральный директор АО «Ажур-медиа» Дмитрий Витковский.

Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:


ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний