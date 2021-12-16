В номинации «Онлайн-сервис» премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» получила социальная сеть «ВКонтакте»

В этой номинации читатели выбирали тех, кому цифровизация удалась лучше всех. В топ-10 вошли магазины, разнообразные образовательные продукты и сервисы видеоконференцсвязи, а также банки. Победителем стала крупнейшая в России и странах СНГ социальная сеть «ВКонтакте».
Приз победителю вручили паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Калина и генеральный директор АО «Ажур-медиа» Дмитрий Витковский.
Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии:
- СМП Банк;
- ГК «ПСК»;
- Компания «Газинформсервис»;
- Оператор мобильной связи Tele2;
- ГК «Евроинвест»;
- Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест);
- СК «ЛенРусСтрой».