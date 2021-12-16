Ургант пошутил, что в 90-е его мог подвозить работавший таксистом Путин

«Владимир Путин в 90-е, он сам сказал, подрабатывал частным извозом. <...> Мы в 90-е годы жили в Петербурге. <...> И я вспомнил один случай, про который никогда не рассказывал <...> Мне 15 лет, как сейчас помню, я взял все деньги отца, награды бабушкины и поехал покупать акции МММ. И я такси поймал, на заднее сидение сажусь и говорю: «Шеф, погнали в Колпино за акциями, потом на рейв в Купчино». А он вдруг поворачивается и говорит: «Добрый вечер! Вам это не нужно. Вам нужно измениться, и тогда изменится Россия», — поделился 15 декабря в шоу «Вечерний Ургант» ведущий.

Шоумен Иван Ургант рассказал о случае с таксистом, который произошел в 90-е в Петербурге.

По словам Урганта, встреча повлияла на него, с того момента он не пьет и не курит. Шоумен пошутил, что он оставил водителю кассету группы «Любэ».



Соведущий Дмитрий Хрусталев спросил, есть ли шанс, что за рулем в тот день мог сидеть будущий президент России. Ургант допустил такую возможность



«Вполне возможно. Я не стал бы этого исключать. Не знаю, но может. Поэтому сейчас, когда вам, вот, вам, захочется в такси нахамить водителю, претензию ему высказать, помните: есть вероятность, что именно ваш водитель, вот именно Заурбек, может стать следующим президентом России», — заметил Ургант



Президент РФ Владимир Путин 12 декабря рассказал, что в 90-е годы подрабатывал частным извозом.

