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Ургант пошутил, что в 90-е его мог подвозить работавший таксистом Путин

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Шоумен Иван Ургант рассказал о случае с таксистом, который произошел в 90-е в Петербурге.

«Владимир Путин в 90-е, он сам сказал, подрабатывал частным извозом. <...> Мы в 90-е годы жили в Петербурге. <...> И я вспомнил один случай, про который никогда не рассказывал <...> Мне 15 лет, как сейчас помню, я взял все деньги отца, награды бабушкины и поехал покупать акции МММ. И я такси поймал, на заднее сидение сажусь и говорю: «Шеф, погнали в Колпино за акциями, потом на рейв в Купчино». А он вдруг поворачивается и говорит: «Добрый вечер! Вам это не нужно. Вам нужно измениться, и тогда изменится Россия», — поделился 15 декабря в шоу «Вечерний Ургант» ведущий.

По словам Урганта, встреча повлияла на него, с того момента он не пьет и не курит. Шоумен пошутил, что он оставил водителю кассету группы «Любэ».

Соведущий Дмитрий Хрусталев спросил, есть ли шанс, что за рулем в тот день мог сидеть будущий президент России. Ургант допустил такую возможность

«Вполне возможно. Я не стал бы этого исключать. Не знаю, но может. Поэтому сейчас, когда вам, вот, вам, захочется в такси нахамить водителю, претензию ему высказать, помните: есть вероятность, что именно ваш водитель, вот именно Заурбек, может стать следующим президентом России», — заметил Ургант

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря рассказал, что в 90-е годы подрабатывал частным извозом.

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Комментарии (3)

мурзил
Всяк шут берега должен чувствовать.
Карабас Барабас
Молодец Ургант, ограничился деньгами отца и наградами бабушкиными, а мог бы и мебель из дома слить.
DEMOMON
Дошутится еврейчик когда-нибудь.
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