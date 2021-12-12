«Неприятно об этом говорить». Путин признался, что в 90-е подрабатывал таксистом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы подрабатывал частным извозом. По словам главы государства, теперь ему неприятно об этом говорить. Признание Путин сделал в фильме «Новейшая история», который вот-вот выйдет на телеканале «Россия 1». Накануне, 11 декабря, канал показал фрагменты программы.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.



В 2018 году президент уже рассказывал, что только задумывался о работе таксистом. Это произошло после поражения на губернаторских выборах Анатолия Собчака, когда Путин искал новый способ заработка, чтобы прокормить семью. «Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — говорил тогда президент.

