FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: 0
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

«Неприятно об этом говорить». Путин признался, что в 90-е подрабатывал таксистом

38
Печать

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы подрабатывал частным извозом. По словам главы государства, теперь ему неприятно об этом говорить. Признание Путин сделал в фильме «Новейшая история», который вот-вот выйдет на телеканале «Россия 1». Накануне, 11 декабря, канал показал фрагменты программы.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

В 2018 году президент уже рассказывал, что только задумывался о работе таксистом. Это произошло после поражения на губернаторских выборах Анатолия Собчака, когда Путин искал новый способ заработка, чтобы прокормить семью. «Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — говорил тогда президент.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (38)

Fontanka_reader
Да, поторопился первый канал с отрывками, ведомство Пригожина оказалось совершенно неготовым. Где в комментариях рассказы пассажиров, вспомнивших бомбилу, который денег не брал, беременных бесплатно в больницу возил, от бандитов спасал и тому подобное? С Лениным на субботнике по собственным воспоминаниям бревно тащили не менее ста тысяч человек…
Заврался дед, впрочем врет он всегда.
kolpankolpan
Не он ли говорил что первый свой миллион долларов заработал работая в мэрии.И охранял чемоданчик с заряженным ружьем у постели. мутко вот в те поры Зенит прикупил у банка Санкт--Петербург. Они рядом таксистами работали в одном таксопарке у Собчака.
260602101
До Гражданки два счетчика ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний