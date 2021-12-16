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Экс-сотрудник ОПК попытался выйти на связь с США. Ему помешала ФСБ

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Бывший сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии получил официальное предупреждение от ФСБ после попытки обратиться в госучреждение США с предложением о сотрудничестве. Ему напомнили, что так поступать нехорошо и его действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как сообщает 16 декабря ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону, сотрудники ведомства получили информацию о попытках гражданина установить контакты с представителями иностранной стороны для возможной передачи им за материальное вознаграждение сведений в ущерб безопасности РФ. «С учетом отсутствия в действиях лица объективной стороны состава преступления ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления», — уточнили в управлении.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Ростове-на-Дону военнослужащая была приговорена к 8 годам лишения свободы за государственную измену. При этом исполнение приговора женщине отсрочили на два года — до тех пор, пока её дочери не исполнится 14 лет.

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